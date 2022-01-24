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Пётр Петровский: после референдума анонсирована глубокая переработка законодательных актов

24 января 2022 18:16
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Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей беспокоит не только социальная сторона. Сейчас заметно вырос интерес к политическим стратегиям. Какая роль будет у Всебелорусского народного собрания? Как можно стать его делегатом? А также полномочия Президента. Однако принятие обновленной Конституции – это только начало. На очереди – законодательство.

До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Смотрите здесь.

Пётр Петровский: после референдума анонсирована глубокая переработка законодательных актов-1

Петр Петровский, политолог:
Только в рамках общественного объединения «Белая Русь» мы собрали за неполный месяц более 3 000 предложений и откликов. После референдума уже анонсирована глубокая переработка, согласно принятой в будущем Конституции, законодательных актов. И вот те предложения граждан, которые сегодня поступают, будут в том числе учтены при уточнении, изменении и модернизации законодательства Республики Беларусь.

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# Конституция # общество # Петр Петровский # Полина Королева # Фотофакт

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