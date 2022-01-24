Пётр Петровский: после референдума анонсирована глубокая переработка законодательных актов

Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей беспокоит не только социальная сторона. Сейчас заметно вырос интерес к политическим стратегиям. Какая роль будет у Всебелорусского народного собрания? Как можно стать его делегатом? А также полномочия Президента. Однако принятие обновленной Конституции – это только начало. На очереди – законодательство.