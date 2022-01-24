Что спрашивают белорусы на диалоговых площадках? Рассказал Николай Щёкин

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Николай Сергеевич, по диалоговым площадкам – самые удивительные вопросы, которые звучали? Я понимаю, что многие приходят на диалоговые площадки не для того, чтобы обсудить Конституцию, а чтобы пожаловаться на соседку, на плохую дорогу или на протекающую крышу. Так же ведь?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вы знаете, самые удивительные вопросы были, во-первых, по 47-й статье – это та, где прописаны права инвалидов, вообще про инвалидов. Вопрос был: «Для чего?» И люди разумные понимают, что ни в одной Конституции мира этого нет. И вот начинаешь объяснять. Уважаемые граждане, никто не знает, что с нами будет завтра. Давайте мы все-таки относиться к любому гражданину, независимо от его возможностей, по-человечески.

Я вообще хочу сказать, что эта Конституция пропитана действительно исторической памятью, и она пропитана категориями будущего. Я уже об этом говорил, наверное. Это такие категории, как справедливость, самое главное, это управляемость. Каждый видит себя там, в этой Конституции. Но здесь есть несколько аспектов. Первое – пройдет процесс, примем Конституцию. Здесь главное – референдум сейчас для нас.

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