Сколько стоит проведение референдума? Рассказали в Центризбиркоме

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу « По существу ». Что важно знать белорусам? Алена Сырова, СТВ:

Иван Анатольевич, как считаете… Понятно, что спрогнозировать трудно, но хотя бы приблизительно – сколько белорусов примут участие в референдуме? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Даже судя по тому национальному опросу, который проводился, – там было около 70 %.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

Прежде всего хочу поддержать коллегу, я также принимал участие в диалоговых площадках. От площадки к площадке – особенно молодежные площадки – было видно, как ребята все больше и больше вчитывались в текст, как вопросы становились более глубокими и более юридически профессиональными. Таким образом, молодежь тоже может разбираться в законодательстве, она тоже испытывает интерес. Главное, не закрывать. Вот эти диалоговые площадки сейчас преобразуются уже в другой вид работы. Даже после референдума было бы очень здорово эту форму работы использовать для обсуждения самых важных законов, в которые будет выливаться развитие нашего государства. Кирилл Казаков:

Все диалоговые площадки были заложены всей нашей работой с обращениями граждан, потому что на самом деле ни одно обращение не остается без рассмотрения. В любом случае какая-то реакция на него есть. Поэтому может быть такая история визуального, вербального общения с людьми действительно может остаться. Иван Толкач:

Конечно, безусловно. Надо прилагать всяческие усилия, чтобы так и было. У нас очень умные люди. Наши люди очень любят, когда с ними разговаривают, когда у них спрашивают. Они с удовольствием предлагают и с удовольствием включаются в работу. Возвращаясь к вашему вопросу по поводу прогнозов, вы знаете, нам очень хочется, чтобы явка была высокой. Мы ожидаем эту явку. И, более того, все-таки как рачительные люди мы должны понимать, что на референдум выделяются огромные государственные средства, это более 20 миллионов рублей из бюджета. И, конечно же, проводить мероприятие за такую сумму, которое не даст конкретного результата, на которое люди просто не придут, было бы по меньшей мере неправильно.