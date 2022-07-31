Вносить удобрения и пропалывать. А какими садово-огородными работами нельзя заниматься в полнолуние в начале августа?

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август, рассказали в программе «Плюс-минус».
И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август, рассказали в программе «Плюс-минус».
1 августа в саду самое время заняться укоренением усов земляники, обрезкой плодовых деревьев и побегов малины, посадкой газонной травы. Также это благоприятное время для сбора урожая, который планируется хранить до зимы и пустить на семена. 2 августа звезды советуют заниматься посадкой клубники и земляники.
3 августа полнолуние – сеять, сажать и пересаживать нельзя. В этот день можно вносить удобрения, пропалывать. 4 августа благоприятное время, чтобы собирать плоды и семена, делать обрезку усиков клубники, подстригать деревья и кусты. 5 августа особенно удачный день для посадки клубники.
Читайте также:
Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?
Избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов. Какие работы необходимо проводить в огороде в конце июля?
Отяжелевшие грозди не должны касаться земли. В начале августа садоводам особое внимание надо уделить виноградникам