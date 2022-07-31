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Вносить удобрения и пропалывать. А какими садово-огородными работами нельзя заниматься в полнолуние в начале августа?

31 июля 2022 12:24
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вносить удобрения и пропалывать. А какими садово-огородными работами нельзя заниматься в полнолуние в начале августа?-1

1 августа в саду самое время заняться укоренением усов земляники, обрезкой плодовых деревьев и побегов малины, посадкой газонной травы. Также это благоприятное время для сбора урожая, который планируется хранить до зимы и пустить на семена. 2 августа звезды советуют заниматься посадкой клубники и земляники.

Вносить удобрения и пропалывать. А какими садово-огородными работами нельзя заниматься в полнолуние в начале августа?-4

3 августа полнолуние – сеять, сажать и пересаживать нельзя. В этот день можно вносить удобрения, пропалывать. 4 августа благоприятное время, чтобы собирать плоды и семена, делать обрезку усиков клубники, подстригать деревья и кусты. 5 августа особенно удачный день для посадки клубники.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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