«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?

Новости Беларуси. В эти минуты подводятся итоги яркого праздника спорта. Минский триатлон собрал более тысячи атлетов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования начались еще рано утром заплывом на 1900 метров. Затем спортсмены сели на велосипеды и преодолели 90 километров, наматывая круги по проспекту Победителей. А после, пробежав нелегкую дистанцию, участники финишировали у столичного Дворца спорта.

Тамара Захаревич, участница женского забега:

Я бывшая спортсменка – велосипедистка, мастер спорта. В период моих занятий велоспортом я всегда хотела пробежать триатлон, принять участие. Но тогда не было возможности. Ну, вот уже прошло много лет, и прочитала, что есть забег Lady, run. Три километра – моя любимая дистанция. Вот и решила принять участие.

Сергей Вайтешонок:

Михаил всегда принимает участие во всех спортивных массовых мероприятиях, посвященных различным праздникам. И беговым. Сегодня он немножко расстроился, что надо бежать назад. Он думал, что дальше, куда-то вперед: пожары тушить, спасать людей. Но все равно он справился, молодец, мы всегда участвуем. Это его не первая медаль. Эта, наверное, уже пятая.