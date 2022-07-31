Прямой эфир

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?

31 июля 2022 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти минуты подводятся итоги яркого праздника спорта. Минский триатлон собрал более тысячи атлетов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?-1

Соревнования начались еще рано утром заплывом на 1900 метров. Затем спортсмены сели на велосипеды и преодолели 90 километров, наматывая круги по проспекту Победителей. А после, пробежав нелегкую дистанцию, участники финишировали у столичного Дворца спорта.  

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?-4

Тамара Захаревич, участница женского забега:  
Я бывшая спортсменка – велосипедистка, мастер спорта. В период моих занятий велоспортом я всегда хотела пробежать триатлон, принять участие. Но тогда не было возможности. Ну, вот уже прошло много лет, и прочитала, что есть забег Lady, run. Три километра – моя любимая дистанция. Вот и решила принять участие.  

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?-7

Сергей Вайтешонок:  
Михаил всегда принимает участие во всех спортивных массовых мероприятиях, посвященных различным праздникам. И беговым. Сегодня он немножко расстроился, что надо бежать назад. Он думал, что дальше, куда-то вперед: пожары тушить, спасать людей. Но все равно он справился, молодец, мы всегда участвуем. Это его не первая медаль. Эта, наверное, уже пятая.  

«Я всегда хотела пробежать триатлон». Как прошёл яркий спортивный праздник в Минске?-10

В пятый раз Минский триатлон объединил тех, для кого важна победа прежде всего над собой. На дистанции вышли как любители, так и профессионалы.  

# Спортивный праздник # общество # Тамара Захаревич # Сергей Вайтешонок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отяжелевшие грозди не должны касаться земли. В начале августа садоводам особое внимание надо уделить виноградникам
31 июля 2022 09:22

Отяжелевшие грозди не должны касаться земли. В начале августа садоводам особое внимание надо уделить виноградникам

В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах
31 июля 2022 09:18

В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?
31 июля 2022 08:32

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?