В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах

Новости Беларуси. Вплавь, на велосипеде, бегом. В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение для транспорта на некоторых улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вплавь, на велосипеде, бегом. В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение для транспорта на некоторых улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 12:30 нельзя проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до съезда с МКАДа и по самому съезду. До 13:10 будет перекрыта все та же сторона Победителей, начиная от МКАД до развязки на Немиге, а также по проспекту Машерова: от пересечения с проспектом Победителей до пересечения с улицей Даумана. На этих улицах проходит часть соревнований: велогонка и забег.