Прямой эфир

В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах

31 июля 2022 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вплавь, на велосипеде, бегом. В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение для транспорта на некоторых улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах-1

До 12:30 нельзя проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до съезда с МКАДа и по самому съезду. До 13:10 будет перекрыта все та же сторона Победителей, начиная от МКАД до развязки на Немиге, а также по проспекту Машерова: от пересечения с проспектом Победителей до пересечения с улицей Даумана. На этих улицах проходит часть соревнований: велогонка и забег.  

# Спортивные соревнования # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?
31 июля 2022 08:32

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?

21 день без еды и воды? Подробности громкого дела Автуховича смотрите 31 июля в программе «Неделя»
31 июля 2022 08:05

21 день без еды и воды? Подробности громкого дела Автуховича смотрите 31 июля в программе «Неделя»

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником
31 июля 2022 07:46

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником