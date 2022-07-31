В Минске из-за проведения соревнований по триатлону 31 июля закрыто движение на некоторых улицах

До 12:30 нельзя проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до съезда с МКАДа и по самому съезду. До 13:10 будет перекрыта все та же сторона Победителей, начиная от МКАД до развязки на Немиге, а также по проспекту Машерова: от пересечения с проспектом Победителей до пересечения с улицей Даумана. На этих улицах проходит часть соревнований: велогонка и забег.