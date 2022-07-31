Отяжелевшие грозди не должны касаться земли. В начале августа садоводам особое внимание надо уделить виноградникам

В августе уделите особое внимание виноградникам. Следите за тем, чтобы отяжелевшие грозди не касались земли, рассказали в программе «Плюс-минус».