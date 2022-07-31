Отяжелевшие грозди не должны касаться земли. В начале августа садоводам особое внимание надо уделить виноградникам

В августе уделите особое внимание виноградникам. Следите за тем, чтобы отяжелевшие грозди не касались земли, рассказали в программе «Плюс-минус».
В августе уделите особое внимание виноградникам. Следите за тем, чтобы отяжелевшие грозди не касались земли, рассказали в программе «Плюс-минус».
При поливе винограда средних и поздних сроков созревания одновременно вносите небольшие дозы фосфорно-калийных удобрений – по 5-10 граммов на 10 литров воды. Такие подкормки в августе стимулируют сахаронакопление в ягодах и лучшее вызревание однолетних лоз. Приподнимайте нижние стрелки или образуйте лунки под опустившимися кистями. Контролируйте санитарное состояние созревающих гроздей, немедля удаляйте из них загнивающие ягоды.
При работе на винограднике в августе продолжайте подвязку зеленых побегов, пасынкование, прищипку сильно растущих лоз. На привитых кустах удаляют подвойную поросль. Место прививки постоянно держите выше уровня земли, чтобы не появились корни от привоя.
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