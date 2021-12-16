Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас дизайнер из «Свiтанка», вы довольны работой? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Должна быть какая-то своя изюминка, на которую вы делаете ставку? Расскажите.

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:

Конечно, это эластичные полотна, которые позволят удобно заниматься в тренажерных залах.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Предприятие купило просто в этом году дополнительный парк оборудования для вязания эластичных полотен и дополнительное оборудование для крашения именно вот таких смесовых. Алена Родовская:

То есть сами производим, сами шьем. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, а вот еще предприятие «Камволь». Было много средств вложено, проведена модернизация, все дела лично на контроле у Президента. Есть уже чем похвастаться флагману отечественной легкой промышленности?

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра, член Белорусского союза дизайнеров:

Безусловно. Во-первых, это совершенно обновленная коллекция тканей для женского ассортимента. Именно в этом году особое внимание уделено модным колоритам. Вот Татьяна Алексеевна сидит в костюме дизайн-центра «Камволь». Сделали для финального выхода «Мисс Беларусь» серию, такую мини-коллекцию, мини-капсулу для того, чтобы наши красавицы продемонстрировали потенциал наших камвольных тканей. Более того скажу, что наши ткани с удовольствием используют в своих коллекциях и белорусские дизайнеры. Безусловно, для чего создавался дизайн-центр при камвольном комбинате? Чтобы мы продемонстрировали то, что с этими тканями можно работать. Можно делать модную, стильную, классную одежду. Чем мы сейчас и занимаемся. Сейчас готовим в производство коллекцию весна-лето. Я думаю, что мы сможем удивить и вас тоже.