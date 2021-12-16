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Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?

16 декабря 2021 12:48
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас дизайнер из «Свiтанка», вы довольны работой?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Должна быть какая-то своя изюминка, на которую вы делаете ставку? Расскажите.

Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?-1

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:
Конечно, это эластичные полотна, которые позволят удобно заниматься в тренажерных залах.

Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Предприятие купило просто в этом году дополнительный парк оборудования для вязания эластичных полотен и дополнительное оборудование для крашения именно вот таких смесовых.

Алена Родовская:
То есть сами производим, сами шьем.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Смотрите, а вот еще предприятие «Камволь». Было много средств вложено, проведена модернизация, все дела лично на контроле у Президента. Есть уже чем похвастаться флагману отечественной легкой промышленности?

Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?-7

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра, член Белорусского союза дизайнеров:
Безусловно. Во-первых, это совершенно обновленная коллекция тканей для женского ассортимента. Именно в этом году особое внимание уделено модным колоритам. Вот Татьяна Алексеевна сидит в костюме дизайн-центра «Камволь». Сделали для финального выхода «Мисс Беларусь» серию, такую мини-коллекцию, мини-капсулу для того, чтобы наши красавицы продемонстрировали потенциал наших камвольных тканей. Более того скажу, что наши ткани с удовольствием используют в своих коллекциях и белорусские дизайнеры.

Безусловно, для чего создавался дизайн-центр при камвольном комбинате? Чтобы мы продемонстрировали то, что с этими тканями можно работать. Можно делать модную, стильную, классную одежду. Чем мы сейчас и занимаемся. Сейчас готовим в производство коллекцию весна-лето. Я думаю, что мы сможем удивить и вас тоже.

Можно делать модную, стильную одежду. Как модернизировали производство на предприятиях лёгкой промышленности Беларуси?-10

Наталья Надольская:
Скажите, во что нужно инвестировать средства – в идеи, светлые головы, дизайнеров, или все-таки в технику, производство?

Эльвира Жвикова:
Во-первых, я дизайнер, понимаете? Я попробую ответить на ваш вопрос, исходя из своего личного опыта. Если мы говорим о коммерческом дизайне, то технология и креатив – это две такие составляющие, которые должны идти рука об руку.

Екатерина Забенько:
Одно без другого вообще, наверное, не сработает?

Эльвира Жвикова:
Абсолютно. Сегодня почему стала возможна более такая качественная работа с тканями камвольного комбината? Потому что стоит другой уровень оборудования в дизайн-центре.

«Количество стирок, стойкость к окраске». Какая одежда от белорусских производителей пользуется популярностью – подробнее здесь.

# Мода в Беларуси # общество # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Михаил Мытник # Татьяна Лугина # Наталья Надольская # Эльвира Жвикова # Фотофакт

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