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Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак»

16 декабря 2021 12:59
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 16 декабря выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак»-1

Препарат зарегистрирован в России и разработан по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация «КовиВаком» чаще переносится более легко, чем «Спутником V».  

Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак»-4

Сергей Литош, генеральный директор РУП «Белфармация»:
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств» было получено разрешение на ввоз и применение данной вакцины, был проведен контроль качества, после чего данная вакцина была распределена в организации здравоохранения Республики Беларусь. Поступила вакцина во все регионы, в настоящее время распределена полностью. Поступило в Республику Беларусь 300 тысяч доз, что рассчитано на вакцинацию 150 тысяч человек.  

Вакцина «КовиВак» поступила в Беларусь на этой неделе. Прививаться им можно с 16 декабря.  

# Коронавирус # общество # Сергей Литош # Фотофакт

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