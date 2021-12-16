«Количество стирок, стойкость к окраске». Какая одежда от белорусских производителей пользуется популярностью?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Объясните мне, в чем секрет: уникальная ситуация – еще 10 лет тому назад белорусское все было немодное. Все шарахались: «Да ну, белорусское». Что произошло на самом деле? Что вы сделали, что, наоборот, сейчас белорусское становится трендом, и все хотят купить какую-то эксклюзивную вещь?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Причем никто не призывает: «Купляйце беларускае». То есть уже отошли от этого девиза насильственного.
Алена Родовская:
И никто не призывает, в том-то и дело. Где этот момент произошел переломный?
Татьяна Лугина:
Мне кажется, что последние годы более стала раскрепощена молодежь и более инициативна. Если раньше мы не видели такое большое количество дизайнеров, которые могли свои коллекции в микромастерских отшивать.
Алена Родовская:
Татьяна Алексеевна, так, может быть, правильно сделали, что в свое время запустили масс-маркет известный, который мы видим во всех торговых центрах? Люди наелись этим и захотели чего-то эксклюзивного? Эксклюзивное предложили наши белорусы?
Татьяна Лугина:
Да. Потому что у нас же тоже есть предприятия, которые условные масс-маркет. Только свой масс-маркет. То есть массово, много, но качество, конечно, соответствующее.
Алена Родовская:
Кстати, почему наш масс-маркет развивается не так хорошо?
Татьяна Лугина:
Вопрос цены – тут все банально.
Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:
И качества. Кстати, качество у нас гораздо лучше.
Татьяна Лугина:
Абсолютно, намного лучше.
Алена Родовская:
По поводу верхней одежды – согласна. Многие покупают пальто. По поводу, например, школьной формы – согласна.
Татьяна Лугина:
Белье, безусловно. «Милавица» возьмите, Conte, наши носки. Если сравнивать с масс-маркетом, вы же понимаете, что это абсолютно разное качество на входе: носибельность по времени носки и количество стирок, стойкость к окраске.
Можно делать модную, стильную одежду. А как модернизировали производство на предприятиях легкой промышленности Беларуси – подробнее здесь.