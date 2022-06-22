«Вместе с войсковыми частями». А могут ли девочки попасть в лагерь военно-патриотического профиля?

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Сейчас у нас в этом году очень активно стали создаваться вместе с войсковыми частями военно-патриотические клубы. Сегодня у нас в Минске создано пять таких клубов. В рамках летней оздоровительной кампании 28 оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля пройдет. Для того, чтобы ребят погрузить в эту среду, работа части этих лагерей как раз пойдет на базе войсковых частей. Наряду с тем, что ребята будут путешествовать, то есть запланированы экскурсии, военно-патриотические игры, конечно, ребята будут знакомиться с бытом, принимать участие в каких-то обязательных мероприятиях военной направленности с учетом их возраста. Я хочу сказать, что там не только ребята, есть и девчата. У нас в составе клубов есть и ребята, и девчата. В общем-то, работа идет по созданию таких клубов в каждом районе города Минска.

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