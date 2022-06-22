«Он весь в медалях, и я рядом». Только ли школа ответственна за патриотическое воспитание детей?

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Семейная история имеет очень важное значение

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор ГУО «Академия последипломного образования»:

Устная семейная история имеет очень важное значение. Потому что школа, государство много очень делают для того, чтобы реализовать [патриотические – прим. ред.] проекты, но все начинается с семьи, с нашей семейной истории. Где воевал твой дедушка, прадедушка, в каком партизанском отряде была твоя прабабушка или бабушка, если брать наш возраст, какова героика этих событий. Своим дедушкой я очень горжусь Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Екатерина, сейчас многие родители перекладывают ответственность на школу. Школа должна воспитывать патриотизм. Как вы считаете, какой процент ответственности лежит на семье, в которой ребенок воспитывается?

Екатерина Мартинчик, считает, что патриотическое воспитание – основа для подрастающего поколения:

На семье, я бы сказала, 80 %, где-то так. Это мое мнение. Тем более дочка моя, шесть лет ей – она же еще не ходит в школу. Но мы уже просматриваем фотографии, она знает эту историю. Дедушкой своим я очень горжусь. Прошел всю войну, командовал взводом. Взвод под его командованием в боях под Берлином взял в плен сорок немецких солдат и офицеров, две пушки, пулемет. Он имеет боевые награды, ранение у него было боевое. После войны он работал в прокуратуре. То есть такая военная тематика у него на всю жизнь получилась. Он был достаточно суровым, потому что прошел войну, потом такая у него работа была. Но воспоминания о нем очень теплые. Я была маленькая, мы ходили вместе – я хорошо это помню – на парады всегда. Он весь в медалях, и я рядом. У меня есть фотография – мы на параде, мне два года, я с ним за руку. Такая трогательная фотография.

Наталья Надольская:

Мне кажется, это просто везение, когда сохраняется такое количество фотографий. Ведь в те времена не всегда могли себе позволить люди просто иметь фотоаппарат. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Еще не все с войны-то приходили. Вам просто очень повезло, что ваш дедушка был жив, вы слышали эти истории сами. В музей Великой Отечественной войны с дочкой шести лет Наталья Надольская:

Дедушка брал вас с собой на парады, когда вам было еще два годика. Вы практикуете в вашей семье с детьми походы в музеи, на парады, какие-то мероприятия. Считаете ли вы это тоже элементом патриотического воспитания?