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Бежал из плена, попал к американцам. Губернатор Брянской области рассказал историю отца на войне

22 июня 2022 18:29
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Новости Беларуси. Бресту – городу, который, как и век назад, приграничный, и его цитадели попробовали 22 июня вернуть те самые сутки с субботы на воскресенье восемь десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И дело даже не в ритуале и не в том, что спецэффекты на мгновения давали возможность прочувствовать всю боль того утра. Дело в памяти о подвиге тех, кто подарил нам мир ценою своих жизней.  

Бежал из плена, попал к американцам. Губернатор Брянской области рассказал историю отца на войне-1

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):  
Мой отец в те далекие годы, ветеран Советской армии, воевал. Год был на фронте, потом в Керчи попал в плен, три года в плену. Бежал из плена, перешел линию фронта, попал к американцам, вернулся потом назад. Для меня это та история, история моего отца – история стойкости, преданности своему народу, своей стране. Когда в тяжелейших условиях три года, не зная о том, что происходит, был в плену в Нюрнберге, но не перешел ту черту, когда человек теряет самое главное – это веру. Веру в свою страну и свой народ.  

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Кудринецкая # Александр Богомаз # Фотофакт

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