«Мы в Германии, шлю привет». Вот какие послания на фотографиях отправлял ветеран войны своим родным

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Наверное, в каждой семье есть старый фотоальбом, где молодые бабушка с дедушкой, обязательно кто-то будет в военной форме и с медалями. Екатерина, скажите, может быть, у вас есть такой альбом, и чьи фотографии там хранятся?

Екатерина Мартинчик, считает, что патриотическое воспитание – основа для подрастающего поколения:

Так получилось, что мне достался очень такой раритетный, я бы сказала, альбом.

Екатерина Мартинчик:

Он огромного размера, там старые, очень хорошие фотографии. Там есть фотографии, которые дедушка мой слал из Германии. Он прошел всю войну, я знаю его историю. Мы жили вместе в одной квартире. На меня эта история произвела огромное впечатление и огромный отпечаток на всю жизнь оставила. То есть для меня эта военная тема – просто до мурашек. Если бы в мое время в школе были поисковые отряды, я бы точно там была – это 100 %.

Екатерина Мартинчик:

Мне достался такой альбом с фотографиями. На фотографиях, на обратной стороне он писал теплые слова своей семье, родным. Я очень люблю этот фотоальбом, храню. Наталья Надольская:

О чем там были рассказы? Екатерина Мартинчик:

Он пишет: «Мы в Германии, шлю привет». На одной из фотографий он пишет: «Теперь можно расслабиться, улыбнуться». Это сразу после войны, июнь 45-го. Он дошел до Берлина, и там они еще оставались какое-то время после войны.

Наталья Надольская:

Ведь надо было все эти годы сохранить этот альбом. Есть какие-то у вас правила хранения, чтобы не испортились фотографии? Екатерина Мартинчик:

В принципе, просто они хранились в альбоме все это время. Мы с любой вещью такой раритетной, особенно памятной, стараемся всей семьей обращаться очень осторожно. У меня три доченьки. Мы просматриваем этот альбом с девочками. Тоже им очень нравится.