Крайне интересная и щепетильная тема. Вот почему старшеклассник увлекся историей Великой Отечественной войны

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Ты принимаешь активное участие в работе музея [на базе гимназии № 43 г.Минска – прим. ред.]. Откуда вообще у тебя появился такой интерес и чем ты занимаешься?

Александр Ионов, учащийся гимназии № 43 г. Минска:

В сущности, интерес к данной области появился еще с детства. То есть история и Великая Отечественная война – это крайне интересная и при этом щепетильная тема. Она меня увлекла за собой. Вместе с тем музей предоставил отличный шанс передать свои знания другим людям, набраться опыта и приобрести новые знания для себя. Будучи экскурсоводом, я как раз вершу непосредственно данные дела. В нашем музее присутствует огромное количество экспонатов, которые приносят в том числе люди непосредственно или косвенно связанные с войной. Это добавляет нам возможность создавать интересные тексты для экскурсий и крайне сильно погружаться в данную тему.