В Бресте 22 июня прошли памятные мероприятия. Показываем самые яркие моменты

Новости Беларуси. Бресту – городу, который, как и век назад, приграничный, – и его цитадели попробовали 22 июня вернуть те самые сутки с субботы на воскресенье восемь десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И дело даже не в ритуале и не в том, что спецэффекты на мгновения давали возможность прочувствовать всю боль того утра. Дело в памяти о подвиге тех, кто подарил нам мир ценою своих жизней. О том, какими были первые минуты боя и последние мгновения мирного вечера в репортаже Вероники Кудринецкой.

21 июня 1941 года. Обычный летний день. Тогда же в 19:00 в Брестской крепости проводился боевой расчет.

На охрану государственной границы: Адерхаев!

Солдаты и офицеры. Веселые и жизнерадостные, как на портретах. В тот миг они даже не догадывались, что мирную жизнь от войны отделяет всего мгновение. Но, несмотря на это, они мужественно приняли жестокий и неравный бой. Национальный состав защитников сделал бы честь любому заседанию ООН. Тут были белорусы, осетины, украинцы, узбеки, татары, калмыки, грузины, чеченцы и русские. Больше 30 национальностей. 21 июня 2022. Почти такой же интернациональный состав собрался возле руин 9-й пограничной заставы, чтобы вспомнить подвиг и почтить память тех, кто погиб в первых боях на границе. «Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчет».

В 04:15 на Брестскую крепость обрушился шквальный артиллерийский огонь. К этому моменту в ней размещались стрелковые дивизии, пограничные отряды, батальоны конвойных войск НКВД, военные госпитали и семьи командного состава. О героическом гарнизоне написаны сотни книг и сняты десятки кинокартин.

Андрей Мерзликин, заслуженный артист Российской Федерации:

Я горжусь этой ролью, ролью Андрея Митрофановича Кижеватова. В первую очередь тем, что она полностью отзывается с моим внутренним мироустройством, мировоззрением.

В час начала войны в современном Бресте всегда многолюдно. Кажется, что половина города точно не спит в эту ночь. На героическую землю приезжают потомки защитников цитадели, молодежь, семьи с маленькими детьми со всей Беларуси и из других республик бывшего СССР. Это наша общая история, общая память и боль. Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей» – подробности здесь.

Среди тех, кто сегодня в составе делегаций возлагает цветы к памятнику у Вечного огня – депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представители министерств культуры и образования. Делегации из Московской, Брянской и Пензенской областей. Каждый, кто приехал, здесь не только по долгу службы, но и по велению души. Ведь почти у каждого второго ныне живущего на земле кто-то погиб в Великую Отечественную войну. Бежал из плена, попал к американцам. Губернатор Брянской области рассказал историю отца на войне.

Немцы планировали захватить крепость меньше чем за сутки. Но солдаты вермахта не рассчитали силы. Цитадель продержалась больше месяца. «Крепость не пала – она истекла кровью». Лучшее, что написано о 32 днях, в которые превратили ее защитники восемь отведенных на ее покорение часов. Маленький гарнизон сражался до последнего патрона, зная, что помощь не придет, зная, что пощады не будет.

В 5 утра на кобринском укреплении у северных ворот, как и 81 год назад, слышны взрывы снарядов, последние вздохи бойцов и слезы матерей. Из фашистского репродуктора доносятся призывы о добровольной сдаче в плен. Первые минуты войны воссозданы с точностью до мелочей благодаря игре актеров, костюмам, технике и реквизиту. События восстановлены поминутно, и от этого особенно страшно.

В 11-й раз реконструкторы из 11 стран окунули зрителей в атмосферу военных лет. На импровизированном поле боя много участников из России, среди них Дмитрий Самоедов. Он впервые встречает День памяти и скорби в крепости, и говорит: здесь действительно замирает дух.

Дмитрий Самоедов, участник военно-исторического клуба (Россия):

Это зов души и это не для галочки, не для какой-то арифметики (подробности здесь).