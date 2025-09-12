Лукашенко: будем делать всё, чтобы жить, работать, строить, но не воевать!

Объект долгое время не мог найти инвесторов, кто вдохнул бы новую жизнь в постройки XVIII века. В 2023 году возродить «Лошицкий» решилось государство. Коллектив Стройтреста №1 занялся реставрацией, главный принцип которой – минимальное вмешательство и сохранение исторического вида. Ориентировались на архивные снимки. Как отметил Президент, это соответствует политике развития Минска – столицу нельзя перенаселять, застраивать «стекляшками и бетоном».

Глава государства заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ходе благоустройства столицы. По многим направлениям план перевыполнен или близок к завершению. От улично-дорожной сети до зон отдыха работы ведутся комплексно и, что примечательно, с участием минчан.

Внешне здания комплекса отсылают к собственным прообразам из XVIII века, но функция теперь другая – востребованная у минчан и не только. Это мини-отель на 13 номеров, ресторан, вмещающий 300 человек. А вот бывшая винокурня стала Дворцом бракосочетаний. На первой церемонии там был и Президент, поздравивший молодоженов. Также глава государства пообщался со строителями комплекса «Лошицкий». Говорили об уборочной кампании и видах на урожай, а также о перспективах развития столицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сами знаете, надо много работать. Другого не дано. Ни один президент, ни один мэр Минска вам другого рецепта не выпишет. Но вы молодцы. Мы с вами в 2020 году пережили мятеж. Понимали, что могло бы быть. Сейчас вы понимаете, глядя на Украину. Ну, а мне приходится каждый день работать с этим. Знаете, американская делегация у нас регулярно здесь бывает, мы с ними ведем определенные переговоры.

Мы устаканим ситуацию, но сделаем так, как это нужно для нас. И не говорите, что мы маленькая такая республика, мы ничего не можем. Это не зависит от размера. Маленькая, большая и так далее. Сейчас это зависит от того, насколько мы едины и насколько мы хотим жить на своей земле. Поэтому будем делать каждый на своем месте все то, чтобы здесь жить, работать, строить, модернизировать, но не воевать.

Также в разговоре затронули тему белорусского гостеприимства. Мы для всех ввели безвиз, отметил Александр Лукашенко. На фоне политики закрытия границ, которую проводят ряд стран, Беларусь, напротив, демонстрирует открытость для иностранцев.