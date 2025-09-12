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После закрытия польской границы более тысячи машин ожидают въезда в Литву

12 сентября 2025 10:44
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После закрытия польской границы более тысячи машин ожидают въезда в Литву. Перед двумя действующими погранпереходами «Каменный Лог» и «Бенякони» растет очередь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После закрытия польской границы более тысячи машин ожидают въезда в Литву-2

Для пропуска транспорта белорусской стороной предпринимаются все меры, но по ту сторону границы – увы. Сопредельная сторона за 24 часа приняла из Беларуси 51 % легковушек от нормы. Нерасторопно действовали перед закрытием КПП и контрольные службы Польши, практически не пропуская автомобили и автобусы на ту сторону Буга. Варшава также закрыла железнодорожные переходы. Полностью остановлен поток товаров в Европу, в том числе из Китая. Это прямые экономические потери для всего ЕС.

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы.

До паранойи польских политиков, которые приняли решение о закрытии границы, доводят учения Союзного государства. Именно они стали поводом для очередного недружественного шага сопредельной стороны.

# Беларусь-Литва # Польша # Беларусь-Польша # Государственная граница Беларуси # Граница

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