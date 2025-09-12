«Вчера согрешил». Лукашенко признался, что страшно любит картошку

Во время визита в обновленный комплекс «Лошицкий» в Минске Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился, что очень любит картошку. Об этом пишет сообщает пресс-служба лидера РБ.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», – сказал он.

Лукашенко получил в подарок картину от молодой художницы Евгении и обещал выставить ее во Дворце Независимости. В ответ глава государства угостил ее сладостями и дал распоряжение доставить ей мешок картошки.

Он заметил, что сам очень любит этот продукт, хотя и придерживается диеты, и поведал о новом сорте картофеля, разработанном учеными. Он предложил раздать его дачникам и попросил столичных жителей покупать урожай на ярмарках осенью.

Президент также сообщил, что в стране собран неплохой общий объем зерна – около 11 миллионов тонн, что гарантирует продовольственную стабильность.

Фото: president.gov.by