Андрей Богодель: мы гарантированно выступаем на защиту России так же, как и своей территории

Праздник, объединяющий жителей огромного земного пространства. От Бреста до Владивостока. День единения народов Беларуси и России отмечается сегодня, 2 марта. Поздравлениями по этому случаю обменялись президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основа братских народов – не просто земля под ногами. Наше единство – это наши общие корни и ценности. Между нами нет границ, но западные рубежи Союзного государства под пристальным дозором белорусских военных. «Искандеры» – оружие, от которого трезвеют противники. В случае опасности ракетный комплекс поднимется в небо.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Нападение на Республику Беларусь или на Российскую Федерацию для нас является... Мы гарантированно вступаем на защиту так же, как и своей территории. И новая Военная доктрина, которую мы будем принимать на Всебелорусском народном собрании в апреле этого года, она тоже свидетельствует о том, что мы верны своим союзническим обязательствам.