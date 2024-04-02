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Андрей Богодель: мы гарантированно выступаем на защиту России так же, как и своей территории

02 апреля 2024 18:13
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Праздник, объединяющий жителей огромного земного пространства. От Бреста до Владивостока. День единения народов Беларуси и России отмечается сегодня, 2 марта. Поздравлениями по этому случаю обменялись президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Богодель: мы гарантированно выступаем на защиту России так же, как и своей территории-1

Основа братских народов – не просто земля под ногами. Наше единство – это наши общие корни и ценности. Между нами нет границ, но западные рубежи Союзного государства под пристальным дозором белорусских военных. «Искандеры» – оружие, от которого трезвеют противники. В случае опасности ракетный комплекс поднимется в небо.

Андрей Богодель: мы гарантированно выступаем на защиту России так же, как и своей территории-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Нападение на Республику Беларусь или на Российскую Федерацию для нас является... Мы гарантированно вступаем на защиту так же, как и своей территории. И новая Военная доктрина, которую мы будем принимать на Всебелорусском народном собрании в апреле этого года, она тоже свидетельствует о том, что мы верны своим союзническим обязательствам.

Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?

# Союзное государство # общество # Андрей Богодель # Юлия Мычка

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