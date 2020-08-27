Владимир Путин: я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что

Новости Беларуси. В Москве уверены, что ситуация в нашей стране будет разрешена мирным путем. При этом Россия выполнит все свои интеграционные обязательства и окажет при необходимости помощь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Повторяю еще раз: мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем. А если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, если они выходят за рамки действующего закона, то закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково.

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Но, если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит, когда в безоружного человека, в спину стреляют ему. При том, что у него в машине еще трое детей сидят. Ну, разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Беларуси, белорусскому руководству, Президенту Лукашенко – разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел.

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Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси. А дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют (как думают эти люди) их политическим интересам.