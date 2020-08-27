Президент России: Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал

Новости Беларуси. В Москве уверены, что ситуация в нашей стране будет разрешена мирным путем. При этом Россия выполнит все свои интеграционные обязательства и окажет при необходимости помощь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву.

Владимир Путин, президент России:

Есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства – члены этих организаций, в том числе и Союзного государства (там всего только два государства-участника – Россия и Беларусь) должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано.

В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

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Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские – я хочу это подчеркнуть – элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет. И, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы и не используем.