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Многодетная мама из Бреста о своей проблеме с жильём: «При решении моего вопроса произошёл юридический казус»

27 августа 2020 16:12
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Новости Беларуси. О благоустройстве сектора индивидуальной застройки, решении жилищного вопроса для многодетной семьи и о важности вахтеров в общежитиях. Личный прием граждан в Бресте провел заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многодетная мама из Бреста о своей проблеме с жильём: «При решении моего вопроса произошёл юридический казус»-1

Жители индивидуального сектора застройки областного центра пожаловались на отсутствие дороги и перебои в работе канализации. Вице-премьер предложил местной власти рассмотреть варианты более бюджетного покрытия дорог. Снизить стоимость строительных работ в таком случае возможно до 30 %. А многодетная мама из Бреста пришла рассказать о жилищной проблеме.

Многодетная мама из Бреста о своей проблеме с жильём: «При решении моего вопроса произошёл юридический казус»-4

Виктория Кузьмицкая, жительница Бреста:  
При решении моего вопроса произошел юридический казус, то есть несовместимость двух Указов. Я не юрист по образованию и многие многодетные родители меня поймут, что не все тонкости понимаем.  

Случилось то, что я должна была обращаться именно к Владимиру Евгеньевичу для того, чтобы он на своем уровне решил. Оказалось, что даже на уровне облисполкома это решить невозможно было, поэтому мне пришлось обратиться. Надеюсь, что мой вопрос рассмотрят и положительно. Буду на это очень надеяться.  

Многодетная мама из Бреста о своей проблеме с жильём: «При решении моего вопроса произошёл юридический казус»-7

Такие встречи позволяют не только узнать о проблемах жителей, но и оценить работу местной власти.

# Прием граждан # общество # Владимир Кухарев # Виктория Кузьмицкая # Фотофакт

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