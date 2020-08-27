Многодетная мама из Бреста о своей проблеме с жильём: «При решении моего вопроса произошёл юридический казус»

Новости Беларуси. О благоустройстве сектора индивидуальной застройки, решении жилищного вопроса для многодетной семьи и о важности вахтеров в общежитиях. Личный прием граждан в Бресте провел заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители индивидуального сектора застройки областного центра пожаловались на отсутствие дороги и перебои в работе канализации. Вице-премьер предложил местной власти рассмотреть варианты более бюджетного покрытия дорог. Снизить стоимость строительных работ в таком случае возможно до 30 %. А многодетная мама из Бреста пришла рассказать о жилищной проблеме.

Виктория Кузьмицкая, жительница Бреста:

При решении моего вопроса произошел юридический казус, то есть несовместимость двух Указов. Я не юрист по образованию и многие многодетные родители меня поймут, что не все тонкости понимаем.

Случилось то, что я должна была обращаться именно к Владимиру Евгеньевичу для того, чтобы он на своем уровне решил. Оказалось, что даже на уровне облисполкома это решить невозможно было, поэтому мне пришлось обратиться. Надеюсь, что мой вопрос рассмотрят и положительно. Буду на это очень надеяться.