Путин о ситуации в Беларуси: я надеюсь, что все проблемы будут решаться в рамках конституционного поля

Новости Беларуси. В Москве уверены, что ситуация в нашей стране будет разрешена мирным путем. При этом Россия выполнит все свои интеграционные обязательства и окажет при необходимости помощь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент России: Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал
Об этом заявил Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву. Президент России прокомментировал детали недавних телефонных разговоров с Александром Лукашенко.