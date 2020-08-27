Путин о ситуации в Беларуси: я надеюсь, что все проблемы будут решаться в рамках конституционного поля

Новости Беларуси. В Москве уверены, что ситуация в нашей стране будет разрешена мирным путем. При этом Россия выполнит все свои интеграционные обязательства и окажет при необходимости помощь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Повторяю еще раз: все-таки в целом ситуация у нас сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы – а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь – будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами.