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Путин о ситуации в Беларуси: я надеюсь, что все проблемы будут решаться в рамках конституционного поля

27 августа 2020 17:27
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Новости Беларуси. В Москве уверены, что ситуация в нашей стране будет разрешена мирным путем. При этом Россия выполнит все свои интеграционные обязательства и окажет при необходимости помощь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России: Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал

Об этом заявил Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву. Президент России прокомментировал детали недавних телефонных разговоров с Александром Лукашенко.

Путин о ситуации в Беларуси: я надеюсь, что все проблемы будут решаться в рамках конституционного поля-1

Владимир Путин, президент России:
Повторяю еще раз: все-таки в целом ситуация у нас сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы – а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь – будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами.

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Сергей Брилев # Фотофакт

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