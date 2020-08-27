«Ты враг и тебе не место на радио». Главред белорусской радиостанции о том, как её травят в соцсетях за её позицию

Новости Беларуси. Сотрудников бобруйского радио призывали уволиться в знак протеста из-за того, что их главред поддержала Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Кембель, ведущий радио «Зефир»:

Нападки, оскорбления. Призывать людей увольняться из госСМИ… Ну, у людей есть семьи, дети.

Андрей Котов, ведущий радио «Зефир»:

Если бы мне сегодня предложили уволиться в знак протеста, я бы не уволился, потому что мне нравится моя работа.

Алена Родовская, главный редактор радио «Зефир»:

Я когда на Facebook довольно четко выразила свою позицию, там началась просто какая-то вакханалия. Сказали, что «ты фашистка, ты каратель».

Раз ты поддерживаешь действующего Президента, раз ты не ушла из государственных средств массовой информации, то, значит, ты враг и тебе не место, собственно говоря, на радио.

«Зефир» – это развлекательная музыкальная радиостанция. Но даже их вынуждают выбирать сторону.

Алена Родовская:

Писали в чатах у нас оппозиционных: «Давайте дружно не слушать радио», «Давайте придем к радио, пусть они выйдут, с нами пообщаются».

– Приходили?

– Нет. Я бы вышла, чего мне бояться?

Не у всех сотрудников радиостанции политические взгляды совпадают, но для них это не повод бросать любимую работу.

Алена Родовская:

Мне пришлось очень много времени объяснять людям, что ни один журналист из нашей редакции в каких-то Telegram-каналах, в Instargam не публикует собственное мнение. То есть это мнение редакции, это редакционная политика. И в силу того, что мы государственное СМИ, мы в любом случае будем выражать точку зрения нашего государства, и это нормально.