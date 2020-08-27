«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина

Новости Беларуси. В Жлобине задержан 19-летний молодой человек, который в день выборов и после них принимал участие в беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими приятелями он забрасывал сотрудников милиции и служебные автомобили тротуарной плиткой и арматурой. В таком погроме парень был замечен как в районе центральной площади, так и возле Дома культуры металлургов. Компания снимала происходящее на телефоны и размещала в интернете.

Зеленый автозак. Там зеленый автозак, да. Может, кинуть? Кому там камень нужен, пацаны? Я самый здоровый камень ему дал. Вон, тупо все люди с камнями идут. Камни кинули в окно, прямо в автозак. Давай с нами!

Вон куча мусоров… Просто в окошко летит, прямо в этот автозак. Давай камни в бой. Смотри, смотри, кидает. В щиты кидает. Вот такой здоровый летел… бах… Смотри, лобовое стекло разбито…

Так это я в… Давай пятак.. Смотри-смотри, куда побежали. Смотрите, красавы…

За что ты здесь находишься? Что участвовал в митинге 10 числа. Где митинг проходил? На «Соседях», напротив ДК. Город какой? Жлобин. Мы там с пацанами совершали противоправные действия. Какие именно противоправные действия ты совершал? Получается, кидались камнями, шумели и кричали. Так в кого вы камнями кидались? В сотрудников милиции. Так делать нельзя, это очень плохо.

А что еще, кроме камней, вы кидали в сотрудников милиции? Палки, бутылки, вот это вот все… Булыжники, кирпичи… Приношу извинения за то, что я делал. Я был не прав. За что ты еще судим? Тоже за 205-ю, получается. Что ты сделал? Велосипед украл. Ты где-нибудь учишься? Сейчас нет. Работаешь где-нибудь? Просто на стройке, на подработке.