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«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина

27 августа 2020 16:25
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Новости Беларуси. В Жлобине задержан 19-летний молодой человек, который в день выборов и после них принимал участие в беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими приятелями он забрасывал сотрудников милиции и служебные автомобили тротуарной плиткой и арматурой.  

В таком погроме парень был замечен как в районе центральной площади, так и возле Дома культуры металлургов. Компания снимала происходящее на телефоны и размещала в интернете.  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-1

Зеленый автозак. Там зеленый автозак, да.  

Может, кинуть?  

Кому там камень нужен, пацаны?  

Я самый здоровый камень ему дал.  

Вон, тупо все люди с камнями идут.  

Камни кинули в окно, прямо в автозак. Давай с нами!  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-4

Вон куча мусоров…  

Просто в окошко летит, прямо в этот автозак.  

Давай камни в бой. Смотри, смотри, кидает. В щиты кидает.  

Вот такой здоровый летел… бах… Смотри, лобовое стекло разбито…  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-7

Так это я в… Давай пятак..  

Смотри-смотри, куда побежали. Смотрите, красавы…  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-10

За что ты здесь находишься?  

Что участвовал в митинге 10 числа.  

Где митинг проходил?  

На «Соседях», напротив ДК.  

Город какой?  

Жлобин. Мы там с пацанами совершали противоправные действия.  

Какие именно противоправные действия ты совершал?  

Получается, кидались камнями, шумели и кричали.  

Так в кого вы камнями кидались?  

В сотрудников милиции. Так делать нельзя, это очень плохо.  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-13

А что еще, кроме камней, вы кидали в сотрудников милиции?  

Палки, бутылки, вот это вот все… Булыжники, кирпичи… Приношу извинения за то, что я делал. Я был не прав.  

За что ты еще судим?  

Тоже за 205-ю, получается.  

Что ты сделал?  

Велосипед украл.  

Ты где-нибудь учишься?  

Сейчас нет.  

Работаешь где-нибудь?  

Просто на стройке, на подработке.  

«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина-16

Молодой человек был дважды судим за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии.  

По фактам участия в беспорядках возбуждено уголовное дело.  

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

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