«Бросали камни в сотрудников милиции. Я был не прав». Признание 19-летнего парня из Жлобина
Новости Беларуси. В Жлобине задержан 19-летний молодой человек, который в день выборов и после них принимал участие в беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими приятелями он забрасывал сотрудников милиции и служебные автомобили тротуарной плиткой и арматурой.
В таком погроме парень был замечен как в районе центральной площади, так и возле Дома культуры металлургов. Компания снимала происходящее на телефоны и размещала в интернете.
Зеленый автозак. Там зеленый автозак, да.
Может, кинуть?
Кому там камень нужен, пацаны?
Я самый здоровый камень ему дал.
Вон, тупо все люди с камнями идут.
Камни кинули в окно, прямо в автозак. Давай с нами!
Вон куча мусоров…
Просто в окошко летит, прямо в этот автозак.
Давай камни в бой. Смотри, смотри, кидает. В щиты кидает.
Вот такой здоровый летел… бах… Смотри, лобовое стекло разбито…
Так это я в… Давай пятак..
Смотри-смотри, куда побежали. Смотрите, красавы…
За что ты здесь находишься?
Что участвовал в митинге 10 числа.
Где митинг проходил?
На «Соседях», напротив ДК.
Город какой?
Жлобин. Мы там с пацанами совершали противоправные действия.
Какие именно противоправные действия ты совершал?
Получается, кидались камнями, шумели и кричали.
Так в кого вы камнями кидались?
В сотрудников милиции. Так делать нельзя, это очень плохо.
А что еще, кроме камней, вы кидали в сотрудников милиции?
Палки, бутылки, вот это вот все… Булыжники, кирпичи… Приношу извинения за то, что я делал. Я был не прав.
За что ты еще судим?
Тоже за 205-ю, получается.
Что ты сделал?
Велосипед украл.
Ты где-нибудь учишься?
Сейчас нет.
Работаешь где-нибудь?
Просто на стройке, на подработке.
Молодой человек был дважды судим за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии.
По фактам участия в беспорядках возбуждено уголовное дело.