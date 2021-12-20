Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах»

Новости Беларуси. Каким будет МИД Беларуси, 20 декабря обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Владимира Макея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии также приняли участие Роман Головченко и Игорь Сергеенко.

Исходя из поручений Президента, интенсифицирована внешнеэкономическая и информационная деятельность МИД. Дипломатическая работа будет усилена в странах СНГ и на дальней дуге. Комплексный план по реформированию внешнеполитического ведомства разработан совместно с Администрацией Президента и правительством. К слову, никакого грандиозного увольнения не планируется. Дипломаты и специалисты будут переведены на службу в более продуктивные страны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы закрываем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы. Это в первую очередь касается стран СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и во вторую – страны дальней дуги. В значительной мере наше дипломатическое присутствие будет укреплено в странах, которые являются для нашей страны стратегически важными партнерами. Например, Китай, Индия, ряд других государств. Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и в которых востребована наша продукция.

Говоря о причинах намеченных преобразований, Владимир Макей отметил, что ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, да и мир меняется в целом. Появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране.