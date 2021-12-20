Андрей Кривошеев назначен генеральным директором агентства «Минск-Новости»

С 2002 года новый руководитель столичного медиахолдинга работал политическим обозревателем в Белтелерадиокомпании. В феврале 2020 года он был избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Является автором многих громких телепроектов, удостоен специальной премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», а также медали «За трудовые заслуги». Кроме того, Андрей Кривошеев награжден нагрудным знаком Министерства информации Беларуси «Отличник телевидения и радио».