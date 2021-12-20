Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предновогоднее время – это вообще время ожидания чуда, добра. И сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку, сказать добрые слова и добрыми делами оказать помощь тем, кто больше нуждается. Поэтому сегодня наш визит связан с обеспечением дополнительным оборудованием для реабилитации детей. К сожалению, на сегодня детская заболеваемость нуждается в дополнительном внимании, поэтому все, что можно сделать, особенно вовремя, имеет большое значение. Поэтому здоровья и еще раз здоровья мы сегодня желали не только детям, их родителям, а также нашим уважаемым медикам.

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