Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку»

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 20 декабря пациенты РНПЦ детской онкологии принимали поздравления и подарки от депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие поездки в канун Нового года стали уже доброй традицией.
Вместе с парламентариями ребята устроили новогодний хоровод. Каждый ребенок получил сюрприз от Деда Мороза, а медцентр – новый современный тренажер, беговую дорожку.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предновогоднее время – это вообще время ожидания чуда, добра. И сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку, сказать добрые слова и добрыми делами оказать помощь тем, кто больше нуждается. Поэтому сегодня наш визит связан с обеспечением дополнительным оборудованием для реабилитации детей. К сожалению, на сегодня детская заболеваемость нуждается в дополнительном внимании, поэтому все, что можно сделать, особенно вовремя, имеет большое значение. Поэтому здоровья и еще раз здоровья мы сегодня желали не только детям, их родителям, а также нашим уважаемым медикам.
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