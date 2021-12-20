«Хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки». Лукашенко принял с докладом Макея
Новости Беларуси. Каким будет МИД Беларуси, 20 декабря обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Владимира Макея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассмотреть векторы внешнеполитического ведомства с учетом новых реалий международной политики глава государства поручал несколько месяцев назад. Оценку проводили в конце июля. Новая схема министерства и его работы и предложения по загранучреждениям на рабочий стол главы государства легли неделю назад. Новации изучены – вопросы остались.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все мы видим и понимаем, что происходит, особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наши восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и Министерству иностранных дел пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил. И мы договорились, что нам надо, коль взялись за этот вопрос, Министерство иностранных дел привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые будем решать сегодня, завтра и послезавтра.
Исходя из поручений Президента, интенсифицирована внешнеэкономическая и информационная деятельность МИД. Дипломатическая работа будет усилена в странах СНГ и на дальней дуге. Комплексный план по реформированию внешнеполитического ведомства разработан совместно с Администрацией Президента и правительством. К слову, масштабного увольнения не планируется. Дипломаты и специалисты будут переведены на службу в более продуктивные страны.