«Хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки». Лукашенко принял с докладом Макея

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы видим и понимаем, что происходит, особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наши восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и Министерству иностранных дел пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки» внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил. И мы договорились, что нам надо, коль взялись за этот вопрос, Министерство иностранных дел привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые будем решать сегодня, завтра и послезавтра.