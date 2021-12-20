Более З0 лет там борются за жизни самых маленьких. Депутаты посетили центр детской онкологии в Боровлянах

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 20 декабря пациенты РНПЦ детской онкологии принимали поздравления и подарки от депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие поездки в канун Нового года стали уже доброй традицией.

Вместе с парламентариями ребята устроили новогодний хоровод. Каждый ребенок получил сюрприз от Деда Мороза, а медцентр – новый современный тренажер, беговую дорожку. Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку» – читайте здесь. В центре детской онкологии в Боровлянах уже больше 30 лет борются за жизни маленьких пациентов. Здесь накоплен большой опыт лечения и реабилитации детей после болезни. У каждого ребенка есть индивидуальная программа восстановления. Подарок от парламентариев поможет сделать более уверенные шаги на пути к выздоровлению.

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Тот подарок, который сегодня получили наши детки, наш центр, дорогого стоит. Это именно то, что надо нашим детям для выздоровления. Недаром говорят: дарите добро – и оно к вам вернется.