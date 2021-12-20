Более З0 лет там борются за жизни самых маленьких. Депутаты посетили центр детской онкологии в Боровлянах
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 20 декабря пациенты РНПЦ детской онкологии принимали поздравления и подарки от депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие поездки в канун Нового года стали уже доброй традицией.
Вместе с парламентариями ребята устроили новогодний хоровод. Каждый ребенок получил сюрприз от Деда Мороза, а медцентр – новый современный тренажер, беговую дорожку.
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В центре детской онкологии в Боровлянах уже больше 30 лет борются за жизни маленьких пациентов. Здесь накоплен большой опыт лечения и реабилитации детей после болезни. У каждого ребенка есть индивидуальная программа восстановления. Подарок от парламентариев поможет сделать более уверенные шаги на пути к выздоровлению.
Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Тот подарок, который сегодня получили наши детки, наш центр, дорогого стоит. Это именно то, что надо нашим детям для выздоровления. Недаром говорят: дарите добро – и оно к вам вернется.
Мы приехали сюда неделю назад, чтобы провести лечение. Нам поставили зрелую тератому, удалили ее, и нам не потребовалось никакое лечение. Поэтому мы очень рады, нам бог помог, врачи нам все сделали очень хорошо. Мы очень довольны пребыванием здесь. Здесь очень добрые люди. Никогда не думала, что в одном месте так много хороших и отзывчивых людей.
В 2021 году марафон добра подарит сказку тысячам белорусских ребят. В первую очередь вниманием будут окружены те, кто особенно нуждается в маленьком чуде: дети-инвалиды и дети, оставшиеся без родителей. Присоединиться к благотворительному марафону и поддержать многолетнюю традицию может каждый. Акция продлится до 10 января.
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