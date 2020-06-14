«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

Новости Беларуси. Самый центр Островца – сердце белорусской атомной энергетики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Выглядит, конечно, немного парадоксально. Картинка как-то не вяжется. Но еще до недавнего времени Островец и был поселком, которому в рекордные сроки удалось вырасти до современного города.





Здесь, на месте бывшего аэродрома, буквально с чистого листа вырос один из новых микрорайонов. И так выглядят современные жилые кварталы Островца, где все предусмотрено для комфортной жизни жильцов: новенькая школа, повсюду детские игровые площадки и вот такая уютная застройка.

Екатерина сама родом из Островецкого района. Уехала учиться в медицинский, а вернувшись, родных мест не узнала.

Екатерина Ануфриева, врач-невролог Островецкой центральной районной клинической больницы:

Вау был эффект. Поэтому сейчас, когда я хожу, у меня нет впечатления, что я хожу по тому городу, который знала когда-то в детстве девочкой, когда я сюда приезжала. Поэтому да, чувствуется, что это новый, другой город.

В Островец Екатерина приехала вместе с мужем по распределению. Оба медики, работают в новой больнице. Три первых корпуса открылись только в начале года. Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Старой больницы, конечно, не хватало на стремительно растущий город. Сейчас сюда едут даже из других областей. Самое современное диагностическое оборудование, да и кадры профессиональные – работать сюда приехали 140 молодых специалистов. Екатерина Ануфриева:

Вы сами видите, у нас прекрасная природа, новая больница. Поэтому все условия созданы. Жить здесь интересно, работать комфортно. Очень большая нагрузка – и это здорово!

Древний Островец в статусе города только с 2012 года. Импульс для развития небольшому райцентру дала АЭС. Сейчас тут уже 11 тысяч жителей. В перспективе будет вдвое больше. Этот дом вот-вот сдадут. Жилье, кстати, арендное.

Комфортная невысокая застройка, тут же рядом детский садик, непременно детские площадки, велодорожки и зеленые газоны. «Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город

Сергей Самойлович, хирург Островецкой центральной районной клинической больницы:

Первым делом, когда приехали, очень удивила инфраструктура. Дома здесь растут как грибы. Детей тут в дальнейшем очень классно растить – кругом лес, детские площадки. Приятно посмотреть – все новое, все для людей.

Всего за 8 лет успели построить 200 тысяч квадратных метров жилья. На очереди – район усадебного типа. Жилые микрорайоны, больница, кафе, гостиница, детские садики, школы строились все и сразу.

Геннадий Бычко, заместитель председателя Островецкого райисполкома:

Много социальных учреждений, построенных абсолютно с нуля. Если брать образование, это гимназия, 3-я школа, три садика, центр творчества детей и молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс. Был сдан также спортивно-оздоровительный комплекс «Импульс». Полгодом ранее там построен шикарный стадион с искусственным покрытием. Для подрядчиков случай уникальный, когда весь генплан города – практически с нуля.