Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»

Новости Беларуси. 17 апреля к субботнику подключилось руководство Минска. Для масштабной уборки сотрудники горисполкома выбрали парк имени 50-летия Великого Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это любимое место отдыха жителей Заводского района. А потому инициативу поддержали и в местной администрации, и активисты БРСМ.

Владимир Кухарев, п редседатель Мингорисполкома: Принято решение провести работу практически во всех парках, мы работаем во всех районах города Минска. Задача стоит – очистить парки от упавших деревьев, провести расчистку кустарников и в дальнейшем делать в этих парках благоустройство. Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием, потому что понимают, что то, что они сделали, это делается в первую очередь для них.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы ежегодно участвуем в субботниках и сегодня убираем деревья, которые потом перерабатывают в щепки, и вывозят.

Суббота – это как маленькая пятница, тоже как рабочий день, поэтому нет ничего страшного, что выходной день в такой знаменательный праздник – республиканский субботник – мы собрались и убираем совместно парк.