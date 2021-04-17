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Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»

17 апреля 2021 10:45
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Новости Беларуси. 17 апреля к субботнику подключилось руководство Минска. Для масштабной уборки сотрудники горисполкома выбрали парк имени 50-летия Великого Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»-1

Это любимое место отдыха жителей Заводского района. А потому инициативу поддержали и в местной администрации, и активисты БРСМ.

Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Принято решение провести работу практически во всех парках, мы работаем во всех районах города Минска. Задача стоит – очистить парки от упавших деревьев, провести расчистку кустарников и в дальнейшем делать в этих парках благоустройство. Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием, потому что понимают, что то, что они сделали, это делается в первую очередь для них.

Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»-7

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы ежегодно участвуем в субботниках и сегодня убираем деревья, которые потом перерабатывают в щепки, и вывозят.

Суббота – это как маленькая пятница, тоже как рабочий день, поэтому нет ничего страшного, что выходной день в такой знаменательный праздник – республиканский субботник – мы собрались и убираем совместно парк.

Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»-10

К слову, к наведению порядка присоединились все трудовые коллективы города. Минчан обеспечили необходимым инвентарем и саженцами.

Владимир Кухарев на республиканском субботнике: «Это то мероприятие, на которое всегда люди выходят с большим удовольствием»-13

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# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Роман Бондарук # Фотофакт

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