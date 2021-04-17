«Специализируемся на всём натуральном». Директор Стародорожского плодоовощного завода о производстве берёзового сока
Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, где и как производят натуральный березовый сок и почему о нем мечтают любители экологически чистых продуктов из Германии.
Николай Жуков, директор Стародорожского плодоовощного завода:
Заказ идет именно на сок-полуфабрикат, поэтому мы накапливаем, получаем сертификат, стараемся продать его за границу.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Вы говорили про сертификат, что это такое?
Николай Жуков:
Это международный биосертификат, который выдает Германия на право торговать нашим соком за рубежом.
Вадим Смоляк:
Они какие-то серьезные требования предъявляют?
Николай Жуков:
Серьезные требования не только к нам, но и к изготовителям. Приезжает к нам представитель на аудит. Мы с нашими коллегами из лесхоза ездим делянки посмотреть, а потом уже будет проверка у нас.
Вадим Смоляк:
Они прямо проверяют весь процесс?
Николай Жуков:
Далеко ли от дорог, как подсочка, не в болоте ли, расстояние от дорог. Все это проверяется, у них свои требования. Они это все просматривают, изучают, в результате делают заключение.
Вадим Смоляк:
Насколько я понимаю, есть заинтересованность у Европы, потому что там есть тренд на чистые продукты, поэтому им интересно покупать именно такое.
Николай Жуков:
Да, поэтому на это внимание. Работаем на них, торгуем. Сок без добавки, натуральный, чистый.
Никаких консервантов, все натуральное. Вот как на Стародорожском плодоовощном заводе изготавливают березовый сок – подробнее здесь.