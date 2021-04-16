Какие объекты благоустроят в Минске во время республиканского субботника?

Новости Беларуси. Большой фронт работ запланирован в Минске во время субботника. Площадки определены в каждом районе города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в том числе примут руководство города, представители предприятий и организаций, администраций районов, трудовые коллективы. Внимание уделят паркам, скверам, мемориальным комплексам и лесным массивам.

Минтруда напоминает о мерах безопасности при проведении субботника