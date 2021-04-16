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Какие объекты благоустроят в Минске во время республиканского субботника?

16 апреля 2021 14:46
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Новости Беларуси. Большой фронт работ запланирован в Минске во время субботника. Площадки определены в каждом районе города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в том числе примут руководство города, представители предприятий и организаций, администраций районов, трудовые коллективы. Внимание уделят паркам, скверам, мемориальным комплексам и лесным массивам.

Минтруда напоминает о мерах безопасности при проведении субботника

Какие объекты благоустроят в Минске во время республиканского субботника?-1

Например, на площади Богушевича высадят аллею, лесопарк «Медвежино» очистят от сухостоя. В Заводском районе приведут в порядок мемориальный комплекс «Тростенец» и возложат цветы. В Партизанском районе благоустроят экотропу. А в Центральном установят 100 синичников. На этом весенние работы не закончатся.

Какие объекты благоустроят в Минске во время республиканского субботника?-4

К слову, с начала года в столице высадили более 18 тысяч деревьев и около 19 тысяч кустарников. Также появились новые аллеи по улицам Ленина, Широкой, Пташука, в парке Писателей, в сквере рядом с гостиницей «Планета» и других местах.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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