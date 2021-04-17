В чём разница между поликлиникой и частным медцентром? Объясняет Дмитрий Шевцов

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Некоторые считают: чтобы быть здоровым и жить комфортно, надо, чтобы обязательно у тебя был один и тот же личный терапевт, стоматолог, у женщин – гинеколог. Поэтому иногда люди обращаются не в свою поликлинику, а, например, идут в частные медцентры. Вы как к этому относитесь? Мол, там и текучка кадров не такая, и тебя постоянно будет наблюдать один и тот же врач. А в поликлинике большой поток людей, не попасть.
«Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Да, я согласен насчет большого потока людей в поликлинике. Потому что государство оказывает помощь безвозмездно нашему населению. То есть бюджетное финансирование – для пациента это бесплатно, за все платит государство. Поэтому естественно и наплыв пациентов больше.
Сейчас есть медицинские центры (их мало, к сожалению), которые, как и поликлиники, точно так же набрали уже свой контингент людей. То есть участковый принцип какой-то косвенный у них сохраняется. Ведь у нас на приеме на одного врача терапевта по нормативу 1 700 пациентов. И это нормально. Это нормально, никаких вопросов. Это уже очень давно, эти нормативы еще с Советского Союза утверждены, и они проверены временем. Это на самом деле так.
Дмитрий Шевцов:
И хочу сразу сказать, насчет текучести кадров – неправда. Неправда, что постоянно меняются. Если есть терапевтический контакт, то подавляющее большинство пациентов, даже если их доктор участковый заболел, либо в отпуск ушел, они ждут пока она выйдет, чтобы прийти именно к ней. Потому что она на протяжении длительного времени ведет, она уже их знает, они по телефону созваниваются в рабочее время, какие-то нюансы консультируют. Это очень хорошо.
В частных медицинских центрах пациент идет за деньги. Поэтому, естественно, есть финансовый барьер для большой части, особенно социально незащищенной части населения, которая пойдет лучше в поликлинику, посидит в очереди, получит ту же самую медицинскую помощь. Некоторые решают для себя проще: «Я хочу пойти в другие условия, за это я готов платить». Это имеет место быть, поэтому каждый человек выбирает так, как выгодно для него.
Иногда приходится убеждать пациента. Почему электронные рецепты лучше обычных?
Илона Волынец:
Плюс в частном центре же работают не какие-то особенные врачи. Они совмещают.
Дмитрий Шевцов:
Как правило, тот же врач, который работает в государственной системе здравоохранения, подрабатывает и в частной.