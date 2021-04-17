В чём разница между поликлиникой и частным медцентром? Объясняет Дмитрий Шевцов

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.

Илона Волынец, ведущая:

Некоторые считают: чтобы быть здоровым и жить комфортно, надо, чтобы обязательно у тебя был один и тот же личный терапевт, стоматолог, у женщин – гинеколог. Поэтому иногда люди обращаются не в свою поликлинику, а, например, идут в частные медцентры. Вы как к этому относитесь? Мол, там и текучка кадров не такая, и тебя постоянно будет наблюдать один и тот же врач. А в поликлинике большой поток людей, не попасть. «Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Да, я согласен насчет большого потока людей в поликлинике. Потому что государство оказывает помощь безвозмездно нашему населению. То есть бюджетное финансирование – для пациента это бесплатно, за все платит государство. Поэтому естественно и наплыв пациентов больше. Сейчас есть медицинские центры (их мало, к сожалению), которые, как и поликлиники, точно так же набрали уже свой контингент людей. То есть участковый принцип какой-то косвенный у них сохраняется. Ведь у нас на приеме на одного врача терапевта по нормативу 1 700 пациентов. И это нормально. Это нормально, никаких вопросов. Это уже очень давно, эти нормативы еще с Советского Союза утверждены, и они проверены временем. Это на самом деле так.