Александр Лукашенко в день субботника трудится на малой родине в Александрии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко традиционно примет участие в республиканском субботнике, который в этом году проводится 17 апреля, сообщает БЕЛТА.

Глава государства будет трудиться на своей малой родине – в агрогородке Александрия Шкловского района. Бригада на субботнике во главе с Президентом Беларуси будет заниматься благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».

Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.

Здесь, на торговом пути «из варяг в греки», проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Продолжением этой славной истории стало проведение фестиваля – у моста, который связывает не только два близких сердцу Александра Лукашенко населенных пункта (Александрию и Копысь), но также Могилевскую и Витебскую области.

Теперь этот живописный уголок Беларуси украсят высаженные дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не только о доброй традиции проводить субботники, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края.

Глава государства неизменно принимает активное участие в республиканских субботниках и всегда подчеркивает важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий. Как правило, Александр Лукашенко работает на знаковых строительных объектах, благоустройстве территорий и высадке деревьев.

Например, за последние годы субботники с участием Президента прошли на строительстве нового здания Государственного музея истории Великой Отечественной войны, культурно-развлекательного спортивного комплекса «Чижовка-Арена», аквапарка «Лебяжий», новых роддома и детской поликлиники в Минске, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Во время одного из республиканских субботников Александр Лукашенко также принимал участие в реконструкции стадиона «Динамо» в Минске.

В числе объектов, где за последнее десятилетие на субботниках трудилась бригада во главе с Президентом, и площадь Государственного флага Республики Беларусь.

Глава государства также занимался высадкой деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» и Национального парка «Припятский», благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине возле агрогородка Александрия.