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Минтруда напоминает о мерах безопасности при проведении субботника

13 апреля 2021 06:44
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Новости Беларуси. Уже в предстоящие выходные вся страна в едином порыве возьмется за лопаты и грабли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Республиканский субботник объединит в добровольном деле различные трудовые коллективы.  

Минтруда напоминает о мерах безопасности при проведении субботника-1

Кто-то начнет день с наведения порядка в кабинетах, а кто-то решит офисные декорации заменить физической нагрузкой на свежем воздухе. И в том, и ином случае наниматель обязан обеспечить сотрудникам безопасные условия труда. Особые требования должны соблюсти те, кто собирается благоустраивать территорию, покидая рабочие места. Такие добровольцы должны пройти инструктаж и получить необходимый инвентарь.  

Не стоит пренебрегать и собственным здоровьем. Людям с плохим самочувствием лучше воздержаться от нагрузок.  

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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