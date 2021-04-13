Минтруда напоминает о мерах безопасности при проведении субботника

Новости Беларуси. Уже в предстоящие выходные вся страна в едином порыве возьмется за лопаты и грабли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Республиканский субботник объединит в добровольном деле различные трудовые коллективы.

Кто-то начнет день с наведения порядка в кабинетах, а кто-то решит офисные декорации заменить физической нагрузкой на свежем воздухе. И в том, и ином случае наниматель обязан обеспечить сотрудникам безопасные условия труда. Особые требования должны соблюсти те, кто собирается благоустраивать территорию, покидая рабочие места. Такие добровольцы должны пройти инструктаж и получить необходимый инвентарь.

Не стоит пренебрегать и собственным здоровьем. Людям с плохим самочувствием лучше воздержаться от нагрузок.