Британские фермеры заблокировали центр Лондона, выступая против повышения налогов

Британские фермеры вновь устроили масштабную акцию протеста. Несмотря на запрет властей, аграрии на тракторах прорвались через полицейские заграждения и штурмом захватили центр Лондона. Как раз в это время депутаты парламента рассматривали проект бюджета на будущий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры возмущены планами правительства – на 20 % поднять налоги на сельскохозземли хозяйства стоимостью более миллиона фунтов. Большинство аграриев не переживет этого повышения и разорятся.

Тайлер Картер, фермер (Великобритания): Надеюсь, власти немного очнутся и поймут, как сильно новые налоги на нас повлияют, если бы это не опасение за наше будущее, нас бы здесь не было.

Том Вуд, фермер (Великобритания):

Мы банкротимся, мы сыты по горло и не видим ничего для будущих поколений.

Это не первая акция протеста против повышения налогов. Подобные блокады Лондона проходили в феврале и марте. Правительство неоднократно обещало помочь фермерам и поддержать их требования, но каждый раз не выполняли обещания.