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Британские фермеры заблокировали центр Лондона, выступая против повышения налогов

26 ноября 2025 13:38
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Британские фермеры вновь устроили масштабную акцию протеста. Несмотря на запрет властей, аграрии на тракторах прорвались через полицейские заграждения и штурмом захватили центр Лондона. Как раз в это время депутаты парламента рассматривали проект бюджета на будущий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские фермеры заблокировали центр Лондона, выступая против повышения налогов-2

Фермеры возмущены планами правительства – на 20 % поднять налоги на сельскохозземли хозяйства стоимостью более миллиона фунтов. Большинство аграриев не переживет этого повышения и разорятся. 

Британские фермеры заблокировали центр Лондона, выступая против повышения налогов-4

Тайлер Картер, фермер (Великобритания):
Надеюсь, власти немного очнутся и поймут, как сильно новые налоги на нас повлияют, если бы это не опасение за наше будущее, нас бы здесь не было.

Британские фермеры заблокировали центр Лондона, выступая против повышения налогов-6

Том Вуд, фермер (Великобритания):
Мы банкротимся, мы сыты по горло и не видим ничего для будущих поколений.

Это не первая акция протеста против повышения налогов. Подобные блокады Лондона проходили в феврале и марте. Правительство неоднократно обещало помочь фермерам и поддержать их требования, но каждый раз не выполняли обещания. 

# Протесты # Новости Великобритании

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