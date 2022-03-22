Развернуться мешают ночные заморозки. Что о посевной кампании рассказал директор сельхозпредприятия?

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Вечерко, директор сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Ускорить эти работы в обязательном порядке. Потому что, если мы этого не сделаем, всхожесть зерна и всего остального будет хуже намного. Видите сами, сегодня пыль стоит, хотя весна. Ранняя весна, март. Только 20-е числа марта, а мы уже сеем. Мы начали сев, грубо говоря, 18 числа с мелкими попытками, потому что ночные заморозки и дневные положительные температуры не давали нам в полном объеме разворачиваться.

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