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Развернуться мешают ночные заморозки. Что о посевной кампании рассказал директор сельхозпредприятия?

22 марта 2022 16:57
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Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Развернуться мешают ночные заморозки. Что о посевной кампании рассказал директор сельхозпредприятия?-1

Михаил Вечерко, директор сельхозпредприятия «Жабинковский»:  
Ускорить эти работы в обязательном порядке. Потому что, если мы этого не сделаем, всхожесть зерна и всего остального будет хуже намного. Видите сами, сегодня пыль стоит, хотя весна. Ранняя весна, март. Только 20-е числа марта, а мы уже сеем. Мы начали сев, грубо говоря, 18 числа с мелкими попытками, потому что ночные заморозки и дневные положительные температуры не давали нам в полном объеме разворачиваться.  

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# Сельское хозяйство # общество # Илона Волынец # Михаил Вечерко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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