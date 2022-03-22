Андрей Иванец: с 1 сентября все студенты первого курса будут проходить «Историю белорусской государственности»

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва ли найдется хоть один белорус, который не знает эту выжженную страницу истории Великой Отечественной. Да и всему миру хатынские колокола пронзительным звоном напоминают про эпидемию человеческих душ – о коричневой чуме XX века.

Белорусы не просто вспоминают эту страшную дату, они ее никогда не забывают. 22 марта 1943 была сожжена деревушка в Логойском районе. Пламя войны унесло жизни 149 человек, в том числе 75 детей. Место стало символом трагедии белорусского народа и собирательным образом всех сожженных деревень.