Владимир Караник поделился с Китаем опытом Беларуси в борьбе с коронавирусом. О чём говорили на конференции?

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 и реагирование на вызовы пандемии. Беларусь представила собственный опыт борьбы с коронавирусом на Азиатском форуме в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна в режиме онлайн присоединились к конференции, проходящей на острове Хайнань, впервые приняв участие в этом масштабном форуме.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, врач с большим стажем, а в недавнем прошлом и министр здравоохранения Беларуси, рассказал о тактике противодействия коронавирусной инфекции.