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Владимир Караник поделился с Китаем опытом Беларуси в борьбе с коронавирусом. О чём говорили на конференции?

20 апреля 2021 06:25
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Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 и реагирование на вызовы пандемии. Беларусь представила собственный опыт борьбы с коронавирусом на Азиатском форуме в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна в режиме онлайн присоединились к конференции, проходящей на острове Хайнань, впервые приняв участие в этом масштабном форуме.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, врач с большим стажем, а в недавнем прошлом и министр здравоохранения Беларуси, рассказал о тактике противодействия коронавирусной инфекции.

Владимир Караник поделился с Китаем опытом Беларуси в борьбе с коронавирусом. О чём говорили на конференции?-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вопросы, которые поднимались на форуме, действительно судьбоносные. Это и дальнейшее развитие медицины, и внедрение информационных технологий в медицину, которые позволяют сделать ее ближе для пациентов, и система искусственного интеллекта, и развитие экономики в постковидный период. И опять же, улучшение транспортной доступности, логистика восстановления туризма, как наиболее пострадавшей области. То есть это те вопросы, которые являются актуальными для всего мира.

Владимир Караник поделился с Китаем опытом Беларуси в борьбе с коронавирусом. О чём говорили на конференции?-4

Информационное взаимодействие, синхронизация программ вакцинации, внедрение современных информационных технологий, восстановление туризма и логистики – эти и другие направления вошли в инициативу, подписанную участниками по итогам конференции.

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# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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