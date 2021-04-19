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«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?

19 апреля 2021 21:59
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Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предложение парламентариев – по сути соревнование гражданских, молодежных инициатив на местном и республиканском уровне. Уже определены источники финансирования, разработаны положения конкурса. Победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей.

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Граждане обращаются к депутатам не только с проблемами, но и с предложениями: например, обустроить детскую площадку. Некоторые из них реализуют совместными усилиями. Теперь шансов воплотить проекты в жизнь будет еще больше.

Как местные Советы депутатов готовятся к приему заявок на конкурс и почему этого момента очень ждали – в материале наших корреспондентов.

«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?-1

Эти проекты воплотились, можно сказать, на грани профессионального и гражданского. Подобного рода – они нуждаются в особом определении и на законодательном уровне, и на уровне финансирования. С такими предложениями молодые парламентарии обратились к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.

«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?-4

Анастасия Целюк, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Одной из профильных комиссий было инициировано введение грантов как стимулирования дополнительного молодежных проектов и идей, и в том числе конкурирования между молодежными организациями. Нам, молодым парламентариям, будет проще работать, когда у нас будет своя система финансирования и мы сможем реализовывать какие-то проекты.

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«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?-7

Сенаторы выступили с инициативой создания в республике на постоянной основе системы поддержки созидательных инициатив, гражданских и молодежных. Идею поддержали на VI Всебелорусском народном собрании.

«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?-10

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В области или в регионе есть проект, который хотят реализовать сами граждане. Граждане участвуют в этом. Они, в общем-то, выбирают то или иное направление, что важнее для этого региона. Это очень важно, потому что не всегда сверху, возможно, виднее, где надо развивать. И еще очень важно и ценно, что сами граждане участвуют. А когда сам участвуешь, тогда больше это ценится то, что ты сделал своими руками. В этом году мы апробируем эту систему. Определены источники финансирования, определены исполнители, которые будут конкурс проводить, а в следующем году уже будет на постоянной основе.

«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?-13

Впереди конкурс. Свои предложения уже готова представить Клейниковская детская школа искусств. Они намерены организовать соревнования среди подобных школ на звание лучшей. То, что лучшие проекты обязательно будут реализованы, уже очевидно.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Анастасия Целюк # Татьяна Рунец # Фотофакт

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