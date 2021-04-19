«В этом году мы апробируем эту систему». Что такое программа малых грантов и как она будет работать?
Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предложение парламентариев – по сути соревнование гражданских, молодежных инициатив на местном и республиканском уровне. Уже определены источники финансирования, разработаны положения конкурса. Победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей.
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Граждане обращаются к депутатам не только с проблемами, но и с предложениями: например, обустроить детскую площадку. Некоторые из них реализуют совместными усилиями. Теперь шансов воплотить проекты в жизнь будет еще больше.
Как местные Советы депутатов готовятся к приему заявок на конкурс и почему этого момента очень ждали – в материале наших корреспондентов.
Эти проекты воплотились, можно сказать, на грани профессионального и гражданского. Подобного рода – они нуждаются в особом определении и на законодательном уровне, и на уровне финансирования. С такими предложениями молодые парламентарии обратились к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.
Анастасия Целюк, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Одной из профильных комиссий было инициировано введение грантов как стимулирования дополнительного молодежных проектов и идей, и в том числе конкурирования между молодежными организациями. Нам, молодым парламентариям, будет проще работать, когда у нас будет своя система финансирования и мы сможем реализовывать какие-то проекты.
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Сенаторы выступили с инициативой создания в республике на постоянной основе системы поддержки созидательных инициатив, гражданских и молодежных. Идею поддержали на VI Всебелорусском народном собрании.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В области или в регионе есть проект, который хотят реализовать сами граждане. Граждане участвуют в этом. Они, в общем-то, выбирают то или иное направление, что важнее для этого региона. Это очень важно, потому что не всегда сверху, возможно, виднее, где надо развивать. И еще очень важно и ценно, что сами граждане участвуют. А когда сам участвуешь, тогда больше это ценится – то, что ты сделал своими руками. В этом году мы апробируем эту систему. Определены источники финансирования, определены исполнители, которые будут конкурс проводить, а в следующем году уже будет на постоянной основе.
Впереди конкурс. Свои предложения уже готова представить Клейниковская детская школа искусств. Они намерены организовать соревнования среди подобных школ на звание лучшей. То, что лучшие проекты обязательно будут реализованы, уже очевидно.