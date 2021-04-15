«Мне позвонили, я пришёл». Четыре белоруса о том, как решились сделать прививку от коронавируса

Новости Беларуси. Все желающие белорусы могут бесплатно вакцинироваться против инфекции COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса Массово прививать начали тех, кто особенно нуждается в защите: медиков, работников социальной сферы и образования. В промышленном масштабе в месяц планируется выпускать до 500 тысяч вакцин из двух компонентов. Несмотря на поток людей в поликлиниках, препарата хватает всем.

Сегодня никаких физических нагрузок, чтобы не потеть. Может быть температура. Нина Семеновна сегодня в очереди в числе первых. Пенсионерка, в прошлом герой труда, всегда на передовой. Вот и сейчас считает, что заботиться о здоровье нужно самому – записалась еще зимой.

Сотрудники 37-й поликлиники приглашают по электронной очереди.

Нина Окружная:

Я, вообще-то, каждый год от гриппа всегда прививаюсь, а теперь особенно. Во-первых, самоизоляция уже год с лишним. Вы знаете, мне кажется, лучше сделать прививку. Я выбрала российскую, я всегда прививаюсь российской – я доверяю. Такой же выбор сделали и супруги Панкратовы. День на принятие решения, а на завтра – в числе записанных. Месяц ожидания, и иммунная инъекция к вирусной инфекции получена.

– Не мочить. Место может покраснеть.

– А можно просто заклеить?

– Нет. Лучше не надо.

Тамара уже пять лет как на пенсии, но до сих пор подрабатывает дежурным по общежитию. Женщина уверена: сделав прививку, она позаботится не только о собственном здоровье, но и защитит окружающих.

Владимир Панкратов:

Однозначно, прививаться надо. Альтернативы нет, болезнь тяжелая, неприятная, трудно переносится. Сам не болел, но знакомые, коллеги говорят, что это очень тяжело.

Тамара Панкратова:

Записаться было очень легко. Причем с подачей полной информации.

А вот Вячеслава Тарарышкина на прививку отправили сыновья, которые сами недавно перенесли COVID в легкой форме. Вместе оформили анкету на сайте поликлиники.