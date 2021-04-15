«Мне позвонили, я пришёл». Четыре белоруса о том, как решились сделать прививку от коронавируса
Новости Беларуси. Все желающие белорусы могут бесплатно вакцинироваться против инфекции COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса
Массово прививать начали тех, кто особенно нуждается в защите: медиков, работников социальной сферы и образования. В промышленном масштабе в месяц планируется выпускать до 500 тысяч вакцин из двух компонентов. Несмотря на поток людей в поликлиниках, препарата хватает всем.
Сегодня никаких физических нагрузок, чтобы не потеть. Может быть температура.
Нина Семеновна сегодня в очереди в числе первых. Пенсионерка, в прошлом герой труда, всегда на передовой. Вот и сейчас считает, что заботиться о здоровье нужно самому – записалась еще зимой.
Сотрудники 37-й поликлиники приглашают по электронной очереди.
Нина Окружная:
Я, вообще-то, каждый год от гриппа всегда прививаюсь, а теперь особенно. Во-первых, самоизоляция уже год с лишним. Вы знаете, мне кажется, лучше сделать прививку. Я выбрала российскую, я всегда прививаюсь российской – я доверяю.
Такой же выбор сделали и супруги Панкратовы. День на принятие решения, а на завтра – в числе записанных. Месяц ожидания, и иммунная инъекция к вирусной инфекции получена.
– Не мочить. Место может покраснеть.
– А можно просто заклеить?
– Нет. Лучше не надо.
Тамара уже пять лет как на пенсии, но до сих пор подрабатывает дежурным по общежитию. Женщина уверена: сделав прививку, она позаботится не только о собственном здоровье, но и защитит окружающих.
Владимир Панкратов:
Однозначно, прививаться надо. Альтернативы нет, болезнь тяжелая, неприятная, трудно переносится. Сам не болел, но знакомые, коллеги говорят, что это очень тяжело.
Тамара Панкратова:
Записаться было очень легко. Причем с подачей полной информации.
А вот Вячеслава Тарарышкина на прививку отправили сыновья, которые сами недавно перенесли COVID в легкой форме. Вместе оформили анкету на сайте поликлиники.
Вячеслав Тарарышкин:
Мне позвонили, вот я пришел. У врача посмотрели мое давление, мою температуру, мое самочувствие, и дали мне направление сюда, чтобы сделать эту вакцину. И моя супруга уже привилась. Она преподаватель, их прививали немножко раньше. Мы уже в преклонном возрасте и как раз находимся в зоне риска.