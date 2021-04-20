Вкус детства. Вот какое мороженое очень популярно у белорусов

Отправляемся с «ревизией» на одно из производств Ленинского района Минска. Вкус детства. С наступлением тепла это место притягивает, как магнит. Ведь именно здесь делают тот самый пломбир на сливках, который знают и любят во всех уголках страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Рубинов, директор Минского хладокомбината №2:

Производим до 30 тонн мороженого. Это в одну смену, в сутки где-то 40-60 тонн в зависимости от реализации и спроса. За нашей спиной мы видим производство мороженого «Каштан». Самое популярное мороженое.

Кроме хорошо известных марок, постоянно появляется что-то новенькое. Так, в 2020 году выпустили мороженое с кокосовой стружкой и мини-порции пломбира в рожках. А в этом сезоне готовы порадовать белорусов мороженым в ледовой глазури. Так что «горячее время» на Минском хладокомбинате № 2 только начинается.

Александр Рубинов:

Наш сезон – это май, июнь, июль, август и еще сентябрь. У нас продажи мороженого в день вырастают до 60 тонн. К слову, настоящее белорусское мороженое ценят не только на родине. Оно пришлось по вкусу даже жителям Поднебесной.

Александр Рубинов:

Большое место в нашей деятельности занимает экспорт мороженого. В основном это Российская Федерация, русские братья очень любят наше мороженое. Плюс, мы поставляем в Азербайджан. И уже сегодня готовим третий контейнер в Шанхай, Китайская Народная Республика.

Китайцам полюбилась советская классика: шоколадный пломбир, мороженое в стаканчиках и в брикетах. Правда, как признался руководитель предприятия, холодное лакомство на экспорт немного отличается по рецептуре: в Китае свои требования к десерту. Единственное, в чем не сомневаются партнеры – это в качестве продукта, которое всегда на высоте.

Александр Рубинов:

За последние три года мы приобрели три линии. Новая линия датского производства очень эффективная, производит мороженое на палочке. Такое, как «Каштан», «Столичное». Еще одну линию мы приобрели итальянского производства. Линия-гибрид: можно делать мороженое в стаканчиках, в маленьких конусах, в больших сахарных рожках.