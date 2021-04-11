Как хранят «Спутник V» и какие условия нужны, чтобы выработать коллективный иммунитет? Медики о вакцинации населения

Новости Беларуси. В Брестском регионе уже говорят о старте массовой вакцинации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первыми прививали медиков, педагогов и социальных работников, постояльцев домов-интернатов. Сейчас – новую группу риска. Им больше 61, а в анамнезе – «букет» болезней. По областному центру привиты около 5 тысяч человек. Новая партия – это больше 4 тысяч доз для города и 10 тысяч для области.

Людмила Вишник, заместитель главного врача Брестской центральной поликлиники:

В основном это пациенты с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, с ожирением и сахарным диабетом, которые наиболее уязвимы. Вакцины достаточно и будет поступать.

Под антиковидным кабинетом то и дело судачат о «Спутнике V». Говорят, вакцина «с репутацией». Отдельная тема обсуждений – хранение. Спешим успокоить: холодовая цепочка, чтобы ее обеспечить, использует сразу несколько приемов. На складах вакцина всегда в холоде, а доставляют ее до поликлиники в термобоксах. Стабильная температура там поддерживается до 24 часов, но в условиях города транспортировка занимает не больше 40 минут.

Валентина Ничипорук, главная медсестра Брестской центральной поликлиники:

24 хладоэлемента выкладывается по специальной схеме, и с этим термоконтейнером мы привозим вакцину. После доставки мы перекладываем ее в холодильные камеры, где тоже соблюдается температура -18℃. Перед прививкой вакцина размораживается.

В Брестской области уже привиты больше 15 тысяч человек, из них 5 тысяч – это медики. Новая партия доз позволит увеличить количество вдвое.

Римма Гуз, заместитель главного врача Брестской центральной поликлиники:

Если брать Израиль по численности населения – это приблизительно как Беларусь, однако в течение суток в Израиле заболевает меньше 200 человек, у нас – более 1000. Это говорит о том, что вакцинация сделала свой значимый вклад в заболеваемость данной инфекцией.

По словам специалистов, в Беларуси отмечается рост случаев заражения коронавирусом. Это ожидаемо, при этом важно не перейти красную черту. Прогноз – снизить количество пациентов осеннего периода. Вакцинация – своеобразный спасательный круг.

Галина Садовникова, заместитель главного санитарного врача Брестской области:

Чтобы создать коллективный иммунитет, нам необходимо привить около 60 % населения. Для брестского региона это будет порядка 800 тысяч человек.

Чтобы получить вакцину, нужно посетить врача. Вас спросят о самочувствии, зафиксируют температуру и точно убедятся, что нет недомоганий, как вирусных, так и хронических. Противопоказание – возраст до 18 лет и беременность.

Екатерина Варивода, врач-эпидемиолог 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Иммунитет вырабатывается до двух лет, поэтому бояться этой прививки не надо. Иммунитет будет вырабатываться однозначно у 90 % населения.

Прошел год, как врач Анна Багринцева впервые столкнулась с вирусом. К ней попал COVID-положительный пациент. Символично, что в этот день она решила защитить себя.

Анна Багринцева, врач функциональной диагностики 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Люди должны уяснить, что делая прививку, они не получают живой вирус. Это некоторые фрагменты вируса – белки, пептиды, которые вызовут активный иммунный ответ. Самое главное – наличие прививки у человека позволит избежать тяжелого течения болезни.