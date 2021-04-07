Прямой эфир

В медучреждения Беларуси поступило 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кто сможет привиться от коронавируса?

07 апреля 2021 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси от коронавируса продолжают прививать граждан, входящих в группы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В медучреждения страны поступила новая партия вакцины «Спутник V» в 100 тысяч доз.  

В медучреждения Беларуси поступило 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кто сможет привиться от коронавируса?-1

Первыми прививки получали работники здравоохранения. Следующими вакцинируются педагоги, работники сферы соцзащиты, граждане старше 61 года и те, у кого есть хронические заболевания. Списки желающих защититься от коронавируса формируются в поликлиниках по месту жительства.  

В медучреждения Беларуси поступило 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кто сможет привиться от коронавируса?-4

Что касается текущей ситуации, то, по последним данным, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243. Всего с начала пандемии в стране проведено почти 5,5 миллионов тестов.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У них нет униформы, а ещё могут предложить оборудование за очень большие деньги. Как вычислить лжегазовщика?
07 апреля 2021 13:27

У них нет униформы, а ещё могут предложить оборудование за очень большие деньги. Как вычислить лжегазовщика?

Смогут получать вознаграждение за авторский сорт. Что изменилось для белорусских аграриев?
07 апреля 2021 11:54

Смогут получать вознаграждение за авторский сорт. Что изменилось для белорусских аграриев?

Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?
07 апреля 2021 11:24

Расчёт упростили. От чего теперь зависит минимальная заработная плата в Беларуси?