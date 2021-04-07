В медучреждения Беларуси поступило 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кто сможет привиться от коронавируса?

Новости Беларуси. В Беларуси от коронавируса продолжают прививать граждан, входящих в группы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В медучреждения страны поступила новая партия вакцины «Спутник V» в 100 тысяч доз.
Новости Беларуси. В Беларуси от коронавируса продолжают прививать граждан, входящих в группы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В медучреждения страны поступила новая партия вакцины «Спутник V» в 100 тысяч доз.
Первыми прививки получали работники здравоохранения. Следующими вакцинируются педагоги, работники сферы соцзащиты, граждане старше 61 года и те, у кого есть хронические заболевания. Списки желающих защититься от коронавируса формируются в поликлиниках по месту жительства.
Что касается текущей ситуации, то, по последним данным, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243. Всего с начала пандемии в стране проведено почти 5,5 миллионов тестов.