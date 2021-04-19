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«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?

19 апреля 2021 21:28
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Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?-1

Делай как ты умеешь! Супер! Дай пять. Опа, молодец!

«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?-3

С их приходом жизнь в коррекционном центре действительно наполняется красками. Совместная инициатива брестских художников и парламентариев. У одних появилась идея создать инклюзивный арт-проект, другие поддержали делом и в закупке необходимого инвентаря. Теперь вместе через искусство помогают особенным детям транслировать свои эмоции через цвет, открывать палитру новых впечатлений. Рисунок в прямом смысле – одна из немногих коммуникаций.

«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?-5

Людмила Терещук, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестского района:
Ребенок может выразить себя. Ребенку с особенностями, более того, неговорящему, очень трудно сказать о своих каких-то чувствах. Молодежный парламент привлек волонтеров. Получилось очень здорово.

«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?-7

Арт-занятия объединили 60 детей из трех центров развития. Теперь организуют и совместные выставки. Культурный променад – еще один немаловажный момент, чтобы помочь детям адаптироваться к жизни. Да что там, найти друзей.

«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?-9

Виктория Солейчук, председатель Молодежного парламента при Брестском районном Совете депутатов:
Радует, что молодежь предлагает проекты – значит, она заинтересована в развитии нашей страны, в развитии каждой сферы. Это же прекрасно, что такое у нас будет в стране. Почему бы и нет.

# Государственная социальная политика

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