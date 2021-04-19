«Делай как ты умеешь!» Как в Бресте помогают выражать эмоции детям с особенностями?

Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку

Делай как ты умеешь! Супер! Дай пять. Опа, молодец!

С их приходом жизнь в коррекционном центре действительно наполняется красками. Совместная инициатива брестских художников и парламентариев. У одних появилась идея создать инклюзивный арт-проект, другие поддержали делом и в закупке необходимого инвентаря. Теперь вместе через искусство помогают особенным детям транслировать свои эмоции через цвет, открывать палитру новых впечатлений. Рисунок в прямом смысле – одна из немногих коммуникаций.

Людмила Терещук, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестского района:

Ребенок может выразить себя. Ребенку с особенностями, более того, неговорящему, очень трудно сказать о своих каких-то чувствах. Молодежный парламент привлек волонтеров. Получилось очень здорово.

Арт-занятия объединили 60 детей из трех центров развития. Теперь организуют и совместные выставки. Культурный променад – еще один немаловажный момент, чтобы помочь детям адаптироваться к жизни. Да что там, найти друзей.