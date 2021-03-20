Владимир Караник: это уникальный шанс, который выпал для Беларуси после стольких лет трагедий, – строить своё государство

Новости Беларуси. 20 марта в Беларуси много говорили о тех, кто разделил судьбу печально известной Хатыни. Сожженные, но непокоренные – старики, женщины и дети, которых настигла страшная гибель. В нашей стране помнят каждого. Траурные митинги прошли во многих районах. К местам, где увековечена память погибших, многие пришли со слезами на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Волковысский район, мемориальный комплекс «Шауличи». Когда-то так называлась большая деревня – 366 жителей, 77 дворов. Сегодня такого названия не найти ни на одной карте. Смерть пришла сюда вместе с карательным отрядом полиции ранним утром 7 июля 1943 года. Мощенная булыжником улица – единственное, что осталось от деревни. Камень помнит стук подкованных солдатских сапог, а еще нечеловеческие крики и ужас людей, шедших по нему в свой последний путь. В живых нацисты не оставили никого. Черные срубы-символы на месте сгоревших домов – немое напоминание каждому живущему сегодня.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Мы обязаны помнить это, передать своим детям, передать своим современникам, чтобы каждый понял, какую цену заплатили наши потомки за возможность жить в независимой Беларуси и вообще какое это счастье – жить под мирным небом, жить в своей стране и строить планы на будущее. Потому что это действительно уникальный шанс, который выпал для Беларуси после стольких лет лихолетий, трагедий, после стольких потерь, – строить свое государство. И мы просто не имеем права этим шансом не воспользоваться. И мы должны однозначно сказать: мы – это наша земля, мы определимся, как будем жить дальше, и мы не хотим, чтобы кто-то извне приносил нам новый порядок и жег наших жителей.

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