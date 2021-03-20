Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства. Успешные руководители и хозяйки села. С активной гражданской позицией и материнской славой.

Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента:

Бурные события 2020 года действительно подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам, которые позволили Беларуси остаться Беларусью. Наши женщины доказали, что любая пандемия, любые общественные потрясения и катаклизмы уступают перед их упорством, перед их человеколюбием.