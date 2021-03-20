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Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам

20 марта 2021 18:31
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Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства. Успешные руководители и хозяйки села. С активной гражданской позицией и материнской славой.

Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам-1

Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.

Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам-4

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента:
Бурные события 2020 года действительно подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам, которые позволили Беларуси остаться Беларусью. Наши женщины доказали, что любая пандемия, любые общественные потрясения и катаклизмы уступают перед их упорством, перед их человеколюбием.

Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам-7

В 2021 году на победу претендовали более 360 человек – представительницы всех регионов Беларуси. Почетными грамотами и памятными подарками наградили 47 участниц.

Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам-10

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# Женщины Беларуси # общество # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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