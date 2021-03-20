Андрей Кунцевич: бурные события 2020 года подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам

Новости Беларуси. В Минске 20 марта чествовали победителей конкурса «Женщина года – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди номинанток – педагоги, врачи, работники сферы культуры и искусства. Успешные руководители и хозяйки села. С активной гражданской позицией и материнской славой.
Все они помогают развивать женское движение в Беларуси, являются примером ответственности для окружающих.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента:
Бурные события 2020 года действительно подтолкнули многих, в том числе и женщин, к настоящим делам и поступкам, которые позволили Беларуси остаться Беларусью. Наши женщины доказали, что любая пандемия, любые общественные потрясения и катаклизмы уступают перед их упорством, перед их человеколюбием.
В 2021 году на победу претендовали более 360 человек – представительницы всех регионов Беларуси. Почетными грамотами и памятными подарками наградили 47 участниц.